Danse avec les Stars La Tournée des Pros Gare du Midi Biarritz
Danse avec les Stars La Tournée des Pros Gare du Midi Biarritz dimanche 6 décembre 2026.
Danse avec les Stars La Tournée des Pros
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Depuis quinze ans maintenant, les danseurs professionnels de l’émission font briller les stars. Ils ont façonné des célébrités, porté des aventures humaines, fait entrer la danse dans le cœur de millions de Français.
Danse avec les Stars La Tournée Officielle 2026, est leur moment. Leur scène. Leur lumière.
Les pros de DALS partent à la conquête de toute la France — un spectacle inédit, explosif, interactif qui vous embarque dans leur univers comme jamais vous ne l’avez vécu. .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Danse avec les Stars La Tournée des Pros
L’événement Danse avec les Stars La Tournée des Pros Biarritz a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Biarritz
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