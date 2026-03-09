Danse avec les stars la tournée des pros Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Danse avec les stars la tournée des pros

Vendredi 20 novembre 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 78 EUR

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

2026-11-20

Le spectacle est conseillé à partir de 6 ans. Il est conçu pour être accessible à tous les publics — familles, amis, couples — avec une énergie joyeuse qui traverse toutes les générations.

Depuis quinze ans maintenant, les danseurs professionnels de l’émission font briller les stars. Ils ont façonné des célébrités, porté des aventures humaines, fait entrer la danse dans le cœur de millions de Français.





Danse avec les Stars La Tournée Officielle 2026, est leur moment. Leur scène. Leur lumière. Les pros de DALS partent à la conquête de toute la France — un spectacle inédit, explosif, interactif qui vous embarque dans leur univers comme jamais vous ne l’avez vécu. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The show is recommended for ages 6 and up. It’s designed to be accessible to all audiences families, friends, couples with a joyful energy that crosses all generations.

