DANSE AVEC LES STARS ZENITH DE PAU Pau
DANSE AVEC LES STARS ZENITH DE PAU Pau mardi 24 novembre 2026.
DANSE AVEC LES STARS
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 51 – 51 – 51 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-24
Pour la première fois, les danseurs professionnels de Danse avec les Stars partent à la conquête de toute la France dans un spectacle inédit, conçu pour la scène.
Mise en scène par Chris Marques, avec les chorégraphies de Jaclyn Spencer, ce show XXL allie performances solos, danses de groupe et interactions avec le public — sans compétition, sans élimination, juste la danse dans toute sa puissance et sa générosité.
Un spectacle à vivre en famille, entre amis, en couple, ou en solo .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : DANSE AVEC LES STARS
L’événement DANSE AVEC LES STARS Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
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