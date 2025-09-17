Danse avec les tout-petits (2-4 ans) Atelier du 5 bis Dinan

Danse avec les tout-petits (2-4 ans) Atelier du 5 bis Dinan mercredi 17 septembre 2025.

Atelier du 5 bis 5 Rue Gambetta Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-17 10:30:00

fin : 2025-09-17 11:30:00

2025-09-17

Un temps de découverte, d’expression du corps à partager avec les tout-petits. A travers la musique, se laisser entraîner, bouger, rouler,… tout en s’amusant et en partageant un moment de complicité en famille.

Sur inscription par téléphone ou par mail. .

