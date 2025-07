Danse avec tes loups Neuvy-Deux-Clochers

Danse avec tes loups Neuvy-Deux-Clochers vendredi 11 juillet 2025.

Danse avec tes loups

Neuvy-Deux-Clochers Cher

Début : Jeudi 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-08-11 13:00:00

2025-07-11

Les artistes, Josiane Elodie Clément, Ophélia Derely, Hélène Foucher,

Gaya, Nathalie Lenne-Civard, Jean-Nicolas Reinert, Sandre Wambeke exposent leur art à la Galerie de Josiane Chevalier.

Venez découvrir le travail et l’univers de ces artistes. Les sculptures, photographies, peintures et poèmes, portés avec bonheur sur le fil de l’émotion, entre ombre et lumière, au plus près de leurs « loups » intérieurs. .

Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 04 56 87

English :

Artists Josiane Elodie Clément, Ophélia Derely, Hélène Foucher,

Gaya, Nathalie Lenne-Civard, Jean-Nicolas Reinert, Sandre Wambeke exhibit their art at the Galerie de Josiane Chevalier.

German :

Die Künstlerinnen und Künstler, Josiane Elodie Clément, Ophélia Derely, Hélène Foucher,

Gaya, Nathalie Lenne-Civard, Jean-Nicolas Reinert, Sandre Wambeke stellen ihre Kunst in der Galerie von Josiane Chevalier aus.

Italiano :

Gli artisti Josiane Elodie Clément, Ophélia Derely, Hélène Foucher,

Gaya, Nathalie Lenne-Civard, Jean-Nicolas Reinert e Sandre Wambeke espongono le loro opere alla Galerie de Josiane Chevalier.

Espanol :

Los artistas Josiane Elodie Clément, Ophélia Derely, Hélène Foucher,

Gaya, Nathalie Lenne-Civard, Jean-Nicolas Reinert y Sandre Wambeke exponen en la Galerie de Josiane Chevalier.

