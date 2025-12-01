Danse Ballet Bar Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Danse Ballet Bar

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Ballet Bar, c’est la rencontre de cinq virtuoses hip-hop qui, dans un univers proche des clubs de jazz new-yorkais, s’interrogent à travers leur danse sur leurs rapports à la musique, comme source d’inspiration et de poésie.

Se disputant le choix du vinyle, dans une ambiance musicale allant du jazz au classique, en passant par l’électro, les danseurs vont faire danser le comptoir, valser les portes manteaux et nous faire voyager à travers le son grésillant de ce vieux transistor.

Danses, acrobaties et mimes se mêlent, avec humour et dérision. En nourrissant leur danse d’autres disciplines, ces artistes proposent un vrai moment convivial à la fois drôle, généreux et plein d’énergie. .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64

