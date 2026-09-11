Danse – Ballet Preljocaj Place de la Résistance Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Danse – Ballet Preljocaj

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:00:00

fin : 2027-02-04 21:30:00

Date(s) :

2027-02-04

Diptyque ultra-contrasté

Il fallait oser se confronter à cet enregistrement du compositeur Stockhausen de son quatuor à cordes embarqué… dans quatre hélicoptères ! En 2001, Angelin Preljocaj tirait de cette musique sous haute tension une chorégraphie aiguisée pour six interprètes pris en étau dans un espace strié de formes géométriques. 25 ans plus tard, cette création n’a rien perdu de sa virtuosité implacable que Preljocaj met malicieusement en contrepoint d’une autre pièce irradiante de sensualité. Sur une bande son atmosphérique du pionnier de l’électro, Laurent Garnier, Licht (lumière en allemand) se fait rave dansante sur laquelle vrillent, glissent, s’ébattent douze corps aux costumes urbains colorés. De l’hélicoptère oppressant à la communion solaire, un frottement qui dit aussi l’infatigable créativité du chorégraphe.

Conseillé à partir de 12 ans. .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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English :

L’événement Danse – Ballet Preljocaj Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme