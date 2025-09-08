Danse Ballroom Dance Show Longué-Jumelles

Danse Ballroom Dance Show

Rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable placée sous le signe de l’élégance, du rythme et de la passion. Huit danseurs professionnels, investiront la scène pour vous offrir une performance à couper le souffle.

Du jive effréné au chacha sensuel, de la samba envoûtante à la valse viennoise majestueuse, sans oublier le tango, chaque tableau vous plongera dans un univers unique, vibrant d’énergie et de grâce. Ces artistes accomplis vous feront redécouvrir les danses de salon comme vous ne les avez jamais vues, grâce à des chorégraphies originales, une mise en scène soignée et des costumes éblouissants.

Charme, élégance, virtuosité et dynamisme seront les maîtres mots de ce spectacle haut en couleur, qui ravira autant les passionnés de danse que les spectateurs en quête d’émotions fortes.

Laissez-vous emporter par le tourbillon du Ballroom Dance Show et vivez une expérience artistique hors du commun !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 3 avril 2026 à partir de 20h30. .

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

English :

Get ready for an unforgettable evening of elegance, rhythm and passion. Eight professional dancers take to the stage to deliver a breathtaking performance.

German :

Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Abend vor, der von Eleganz, Rhythmus und Leidenschaft geprägt ist. Acht professionelle Tänzer werden die Bühne betreten, um Ihnen eine atemberaubende Performance zu bieten.

Italiano :

Preparatevi a una serata indimenticabile di eleganza, ritmo e passione. Otto ballerini professionisti saliranno sul palco per offrire uno spettacolo mozzafiato.

Espanol :

Prepárese para una velada inolvidable de elegancia, ritmo y pasión. Ocho bailarines profesionales subirán al escenario para ofrecer una actuación que te dejará sin aliento.

