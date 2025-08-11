Danse basque Fronton Espelette
Danse basque Fronton Espelette lundi 11 août 2025.
Danse basque
Fronton 105 karrika nagusia Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-08-11
fin : 2025-08-11
2025-08-11
Spectacle de danse. Buvette et talo sur place. .
Fronton 105 karrika nagusia Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
English : Danse basque
German : Danse basque
Italiano :
Espanol : Danse basque
