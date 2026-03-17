Danse Bate Fado Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Danse Bate Fado

Mardi 5 mai 2026 à partir de 20h.

Mercredi 6 mai 2026 à partir de 19h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06

Le fado comme vous ne l’avez jamais vu ni entendu ! En t-shirt, pantalon large ou jogging, le fado sort de l’imagerie traditionnelle pour aborder les rivages d’une expression actuelle. Explosive et sensuelle, sophistiquée et subversive.

Le duo de chorégraphes portugais Jonas Lopes & Patrick Lander revisite les codes du Fado Batido ou Fado Battu du XIXe siècle à Lisbonne, pour mieux les faire voler en éclats. Sous leurs pas frénétiques, la danse à claquettes se répand comme une traînée de poudre entre les corps libérés des quatre danseurs virtuoses. Évoluant au rythme de la voix chaude de Jonas, des guitares et des basses des quatre musiciens, tous irradiés par une chaude lumière, ils nous convient à un voyage électrisant. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 13 20 13

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English :

Fado as you’ve never heard or seen it before! Wearing a t-shirt, wide-legged pants or jogging bottoms, Fado steps out of traditional imagery and onto the shores of contemporary expression. Explosive and sensual, sophisticated and subversive.

L’événement Danse Bate Fado Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence