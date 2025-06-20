Danse Black Lights Amiens

Danse Black Lights

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-06

Mathilde Monnier

Danser sur les braises

Ce manifeste, mi théâtre documentaire mi uppercut chorégraphique, entre le stand-up et la déclaration poétique, s’inspire de la série H24 d’Arte pour évoquer le sexisme ordinaire — dans la rue, au travail, à la maison. Aux corps contraints des textes répond la liberté des gestes dessinés par la grande Mathilde Monnier, en un renversement de la violence imposée, une lutte par le mouvement partagé. Sororité des corps, joie féroce, rage incendiaire de la résistance plus que de la résilience : voilà une grande œuvre qui littéralement tabasse, et impose avec ferveur et dérision la danse comme libération. Qu’on se le dise : les temps changent et la terre tremble, en témoigne un final intense, proche de la transe, impossible à oublier, comme un soulèvement collectif, en marche, prêt à flamber.

TARIF SPÉCIAL FÉMINIST FUTURES FESTIVAL · 10 À 35€

DURÉE · 1H10

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

English :

Mathilde Monnier

Dancing on the embers

This manifesto, part documentary theater, part choreographic uppercut, part stand-up comedy, part poetic declaration, draws on Arte?s H24 series to evoke ordinary sexism in the street, at work, at home. The constrained bodies of the texts are countered by the freedom of gestures designed by the great Mathilde Monnier, in a reversal of imposed violence, a struggle through shared movement. Sorority of bodies, ferocious joy, incendiary rage of resistance rather than resilience: this is a great work that literally beats you up, and imposes dance as liberation with fervor and derision. Let?s face it: times are changing and the earth is shaking, as witnessed by the intense, trance-like finale, impossible to forget, like a collective uprising on the march, ready to blaze.

SPECIAL FEMINIST FUTURES FESTIVAL RATE 10 TO 35?

DURATION 1H10

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Mathilde Monnier

Auf der Glut tanzen

Dieses Manifest, halb Dokumentartheater, halb choreografischer Uppercut, zwischen Stand-up und poetischer Erklärung, ist von der Arte-Serie H24 inspiriert, um den gewöhnlichen Sexismus zu thematisieren auf der Straße, bei der Arbeit, zu Hause. Den eingeschränkten Körpern der Texte steht die Freiheit der Gesten gegenüber, die von der großen Mathilde Monnier gezeichnet wurden, in einer Umkehrung der aufgezwungenen Gewalt, einem Kampf durch gemeinsame Bewegung. Die Sororität der Körper, die wilde Freude, die brennende Wut des Widerstands und nicht der Resilienz: Das ist ein großes Werk, das buchstäblich verprügelt und mit Inbrunst und Spott den Tanz als Befreiung auferlegt. Die Zeiten ändern sich und die Erde bebt, wie ein intensives, tranceähnliches Finale beweist, das man nicht vergessen kann, wie ein kollektiver Aufstand, der im Gange ist und bereit ist, in Flammen aufzugehen.

SONDERPREIS FÜR DAS FEMINISTISCHE FUTURES FESTIVAL 10 BIS 35?

DAUER 1 STUNDE 10 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Mathilde Monnier

Danzare sui carboni ardenti

Questo manifesto, in parte teatro-documentario, in parte uppercut coreografico, in parte stand-up comedy, in parte dichiarazione poetica, si ispira alla serie Arte H24 per evocare il sessismo ordinario in strada, al lavoro, a casa. Ai corpi costretti dei testi si contrappone la libertà dei gesti disegnati dalla grande Mathilde Monnier, in un rovesciamento della violenza imposta, una lotta attraverso il movimento condiviso. Sororità dei corpi, gioia feroce, rabbia incendiaria della resistenza piuttosto che della resilienza: è un grande lavoro che letteralmente spacca, e impone la danza come liberazione con fervore e derisione. Non ci si può sbagliare: i tempi stanno cambiando e la terra sta tremando, come dimostra l’intenso finale in trance, impossibile da dimenticare, come una rivolta collettiva in marcia, pronta a divampare.

TARIFFA SPECIALE FESTIVAL DEL FUTURO FEMMINISTA DA 10 A 35?

DURATA 1H10

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Mathilde Monnier

Bailando sobre las brasas

Este manifiesto, en parte teatro documental, en parte uppercut coreográfico, en parte stand-up comedy, en parte declaración poética, se inspira en la serie H24 de Arte para evocar el sexismo ordinario: en la calle, en el trabajo, en casa. A los cuerpos constreñidos de los textos se contrapone la libertad de los gestos diseñados por la gran Mathilde Monnier, en una inversión de la violencia impuesta, una lucha a través del movimiento compartido. Sororidad de los cuerpos, alegría feroz, rabia incendiaria de resistencia más que de resiliencia: se trata de una gran obra que golpea literalmente e impone con fervor y burla la danza como liberación. Que nadie se equivoque: los tiempos cambian y la tierra tiembla, como demuestra el intenso final, en trance, imposible de olvidar, como un levantamiento colectivo en marcha, a punto de estallar en llamas.

TARIFA ESPECIAL FESTIVAL DE FUTUROS FEMINISTAS DE 10 A 35?

DURACIÓN 1H10

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

