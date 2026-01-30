Danse Bollywood Le Grand Bain Casteljaloux

Danse Bollywood

Tarif : 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Adulte et enfant à partir de 10 ans. Plongez dans l’univers envoûtant de la danse Bollywood, une fusion élégante des danses classiques et folkloriques indiennes, enrichie de touches modernes. Gracieuse, dynamique et expressive, cette danse festive aux mille et une couleurs, promet un véritable voyage sensoriel. Avec Juleeyah, danseuse et chorégraphe. .

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 36 41 22 legrandbain47@gmail.com

