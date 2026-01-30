Danse Bollywood Le Grand Bain Casteljaloux
Danse Bollywood Le Grand Bain Casteljaloux dimanche 1 février 2026.
Danse Bollywood
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Danse Bollywood
Adulte et enfant à partir de 10 ans. Plongez dans l’univers envoûtant de la danse Bollywood, une fusion élégante des danses classiques et folkloriques indiennes, enrichie de touches modernes. Gracieuse, dynamique et expressive, cette danse festive aux mille et une couleurs, promet un véritable voyage sensoriel. Avec Juleeyah, danseuse et chorégraphe. .
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 36 41 22 legrandbain47@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Danse Bollywood
L’événement Danse Bollywood Casteljaloux a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne