Danse Bollywood Salle Bizeau Véretz

Danse Bollywood Salle Bizeau Véretz samedi 4 octobre 2025.

Danse Bollywood Samedi 4 octobre, 14h00 Salle Bizeau Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:00:00

Contraction entre BOMBAY (Mumbai) et HOLLYWOOD, le terme « Bollywood » désigne en occident le cinéma indien en général mais également un style de danse haut en couleur.

Sarah Bardeau, professeure de danse et danseuse, vous propose de venir découvrir cet univers joyeux, riche et varié lors d’un atelier dansé.

Salle Bizeau 39 avenue de la Guérinière 37270 Véretz Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@veretz.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 35 70 13 »}]

Contraction entre BOMBAY (Mumbai) et HOLLYWOOD, le terme « Bollywood » désigne en occident le cinéma indien en général mais également un style de danse haut en couleur.

Julien Monmaneix