Danse – Brasier Bibliothèque Universitaire centrale – Université Rennes 2 Rennes Jeudi 19 mars, 13h00 Gratuit, entrée libre

Une performance de danse contemporaine et de poésie féministe d’Annaëlle Toussaere, KOUDPOINT

Brasier est une performance tout terrain de danse contemporaine et de poésie féministe qui traverse des questions incarnées par le corps et la voix pour soulever un écho d’émancipation.

Le point de départ est la relation que Annaëlle Toussaere nourrit avec les textes de Gloria Anzaldùa, Lisette Lombé, et Marie-Hélène Voyer, et son envie de les transmettre à travers la danse, pour poser des questions plutôt que proposer des réponses.

Comment prend-on la parole ? Qu’est-ce que cela représente ? Comment donner corps à ces récits intimes et politiques ?

Cette performance est conseillée à partir de l’adolescence car les textes abordent la confiance en soi, la légitimité, les violences sexistes et sexuelles, leur prise de conscience personnelle et collective, leur lutte en devenir.

Une bande sonore réalisée par Morgann Le Roux accompagne les textes qui sont dits par la performeuse ou enregistrés à différents moments de la performance.

C’est à partir d’une danse contemporaine organique, qui se laisse affecter par le fait de dire ces textes, et s’appuie sur leur imaginaire, qu’un ensemble de textures et de variations de rythme et de tonicité peuvent émerger.

Une résonance particulière se met en place entre l’intimité de la performeuse, et le fait de partager ces textes, la manière dont ceux-ci mettent en lumière différentes formes de vulnérabilité.

Le spectacle est une production Dreamcatchers. Il a bénéficié de l’accueil de résidences artistiques de la Ville de Rennes.

Bibliothèque Universitaire centrale – Université Rennes 2 Place Recteur Henri le Moal Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



