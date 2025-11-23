Danse & Brunch Centre de Danse du Marais Paris

Au programme :

1h30 de danse moderne : échauffement doux, mouvements fluides, combos simples et fun, gros lâcher‑prise garanti, sans pré-requis technique.

Brunch de saison après le cours : sucré-salé généreux, boissons incluses, ambiance détendue pour papoter et faire des rencontres

Esprit KAIZEN : progression pas à pas, bienveillance, plaisir avant la performance.

Pour qui :

Grand·e·s débutant·e·s, curieux·ses, confirmé·e·s souhaitant s’amuser sans pression : tout le monde est bienvenu·e, chacun·e avance à son rythme.

Amateur·ice·s d’expériences “activités + brunch” qui veulent joindre bien-être, créativité et convivialité en une matinée.

Pourquoi c’est différent :

Une expérience complète : mouvement, music vibes, moment social — pas “juste” un cours.

Un cadre bienveillant qui met l’accent sur le plaisir, l’expression et la confiance en soi.

Un rendez‑vous de saison pensé pour se réchauffer, se reconnecter, et lutter contre le blues d’automne.

C’est le retour de l’automne… et l’occasion parfaite de raviver l’énergie malgré la grisaille parisienne. Les ateliers KAIZEN reprennent avec un format feel-good : une séance de danse moderne conviviale, accessible à tous niveaux, suivie d’un brunch gourmand à partager. On bouge, on se défoule, on se régale… et on repart boosté·e·s pour la semaine.

Le dimanche 23 novembre 2025

de 11h00 à 14h00

payant

1 personne : 45 euros

2 personnes : 80 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-23T12:00:00+01:00

fin : 2025-11-23T15:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-23T11:00:00+02:00_2025-11-23T14:00:00+02:00

Centre de Danse du Marais 41, rue du Temple 75004 Paris

https://www.helloasso.com/associations/l-invincible-ete/evenements/brunch-et-danse +33612899071 kaizen.weekend@gmail.com