Danse cabaret talons – Cours d’essai – Compagnie Vibrations Centre socioculturel de la Pilotière Nantes

Danse cabaret talons – Cours d’essai – Compagnie Vibrations Centre socioculturel de la Pilotière Nantes dimanche 14 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-14 14:15 – 15:30

Gratuit : non 6 € le cours 6 € le cours Inscription au cours d’essai : cievibrations.com/cours-cabaret-talons.html Tout public

Les dimanches cabaret Cours d’essai de danse cabaret talons, 2 niveaux

Centre socioculturel de la Pilotière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 32 44 http://www.pilotiere-pinsec.fr/ pilotiere@accoord.fr 0613767214 http://cievibrations.com