Danse cabaret talons – Cours d’essai – Compagnie Vibrations Centre socioculturel de la Pilotière Nantes
Danse cabaret talons – Cours d’essai – Compagnie Vibrations Centre socioculturel de la Pilotière Nantes dimanche 14 septembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-09-14 14:15 – 15:30
Gratuit : non 6 € le cours 6 € le cours Inscription au cours d’essai : cievibrations.com/cours-cabaret-talons.html Tout public
Les dimanches cabaret Cours d’essai de danse cabaret talons, 2 niveaux
Centre socioculturel de la Pilotière Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 50 32 44 http://www.pilotiere-pinsec.fr/ pilotiere@accoord.fr 0613767214 http://cievibrations.com