Danse « Carmen & Boléro » par Le Grand Ballet de Kiev Casino Barrière Deauville Deauville

Danse « Carmen & Boléro » par Le Grand Ballet de Kiev

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Un seul spectacle pour deux œuvres majeures « Carmen » et « Le Boléro « , deux compositeurs Bizet et Ravel. Deux œuvres qui font écho, interprétées par le Grand Ballet de Kiev et ses étoiles.

« Carmen »

Le ballet mythique, pure harmonie entre la grande danse classique et la danse de caractère. Œuvre la plus jouée dans le monde, le destin de Carmen est intemporel. Femme solaire, elle se régénère dans sa recherche éperdue de l’amour, jupe et cheveux au vent, elle le paiera de sa vie et affronte la mort avec bravoure.

« Le Boléro »

« Je n’ai écrit qu’un seul chef-d’œuvre » disait Ravel et c’est « Le Boléro ». L’entendre c’est l’avoir tout de suite dans la tête, son crescendo ne cesse de nous bercer. Ce principe de composition révolutionnaire a fait du « Boléro » l’une des œuvres les plus fascinantes du répertoire qui demeure, aujourd’hui encore, l’une des plus populaires au monde.

Le Grand Ballet de Kiev

Ses membres sont issus des meilleures écoles de théâtres, d’opéras et de ballets d’Ukraine. Son directeur est Alexander Stoyanov, étoile de ballet mondialement reconnu. Le répertoire de ce ballet est constitué avant tout des grandes oeuvres du patrimoine classique de la danse « Le Lac des Cygnes », « La Belle au bois dormant », « Casse Noisette », « Carmen », « Giselle », « Don Quichotte »… La beauté, la perfection de leurs performances et leur notoriété les amènent à se produire dans le monde entier. .

English : Danse « Carmen & Boléro » par Le Grand Ballet de Kiev

A single show for two major works: « Carmen » and « Le Boléro », composed by Bizet and Ravel. Two works that echo each other, performed by the Kiev Grand Ballet and its stars.

German : Danse « Carmen & Boléro » par Le Grand Ballet de Kiev

Eine einzige Aufführung für zwei große Werke: « Carmen » und « Le Boléro », zwei Komponisten, Bizet und Ravel. Zwei Werke, die sich gegenseitig widerhallen, aufgeführt vom Großen Ballett von Kiew und seinen Stars.

Italiano :

Un unico spettacolo per due grandi opere: « Carmen » e « Le Boléro », composte da Bizet e Ravel. Due opere che si riecheggiano a vicenda, interpretate dal Gran Balletto di Kiev e dalle sue stelle.

Espanol :

Un espectáculo único para dos grandes obras: « Carmen » y « Le Boléro », compuestas por Bizet y Ravel. Dos obras que se hacen eco mutuamente, interpretadas por el Gran Ballet de Kiev y sus estrellas.

L’événement Danse « Carmen & Boléro » par Le Grand Ballet de Kiev Deauville a été mis à jour le 2025-08-29 par OT SPL Deauville