Danse Carmen Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Danse Carmen

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2026-04-26 18:00:00

fin : 2026-04-26

Tout en respectant la trame d’origine, cette nouvelle adaptation de Carmen, à la coloration très urbaine et résolument contemporaine, entre en résonance avec la prise de conscience actuelle de la place de la femme dans notre société, de son émancipation, de sa volonté d’égalité et soulève la question du féminicide. Les quatre personnages principaux dont les personnalités sont très distinctes y sont traités à part égale dans une interaction constante

Carmen, actrice de sa propre vie, en quête de liberté ne reculera devant rien pour la garder.

Don José au tempérament sage, épris d’amour fou, abandonne sa vie bien rangée toute tracée et, mu par sa jalousie meurtrière, ira jusqu’à commettre l’irréparable.

Micaëla sa promise, jeune femme à qui il ne viendrait pas à l’esprit de remettre en question la vie traditionnelle qui lui a été assignée.

Escamillo, torero célèbre et adulé à qui tout réussit se sent du côté des puissants.

Chorégraphie Julien Lestel, assisté de Gilles Porte, Musique Georges Bizet, Rodion Shchedrin et Iván Julliard, Lumières Lo Ammy Vaimatapako, Avec Eva Bégué, Roxane Katrun, Ingrid Lebreton, Inès Pagotto, Mara Whittington, Celian Mael Bruni, Maxence Chippaux, Allan Gereaud, Louis Plazer, Timothée Rouby

Avec le soutien de l’Adami. .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

