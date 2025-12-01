Danse: Casse Noisette Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Danse: Casse Noisette Espace Girodet Bourg-lès-Valence vendredi 19 décembre 2025.
Danse: Casse Noisette
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Plongez dans la magie intemporelle de Casse-Noisette, chef-d’œuvre de Piotr Ilitch Tchaïkovski créé en 1892, inspiré du célèbre conte d’Hoffmann “Casse-Noisette et le Roi des Souris”.
.
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
English :
Immerse yourself in the timeless magic of The Nutcracker, Tchaikovsky’s 1892 masterpiece based on Hoffmann’s famous fairy tale The Nutcracker and the Mouse King.
German :
Tauchen Sie ein in die zeitlose Magie von Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Meisterwerk « Der Nussknacker », das 1892 uraufgeführt wurde und auf Hoffmanns berühmtem Märchen « Der Nussknacker und der Mäusekönig » basiert.
Italiano :
Immergetevi nella magia senza tempo de Lo Schiaccianoci, il capolavoro di Piotr Il’ič Čajkovskij creato nel 1892 e ispirato alla famosa fiaba di Hoffmann Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi.
Espanol :
Sumérjase en la magia intemporal de El Cascanueces, la obra maestra de Piotr Ilich Chaikovski creada en 1892 e inspirada en el famoso cuento de Hoffmann El Cascanueces y el Rey de los Ratones.
L’événement Danse: Casse Noisette Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-06-14 par Valence Romans Tourisme