Danse Casse-Noisette Quai de la Réunion Le Havre

Le ballet magique Casse-Noisette fait son entrée traditionnelle sur scène en hiver. C’est un véritable chef-d’oeuvre musical et chorégraphique !
Le soir de Noël, la petite marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entraînée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-Noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux ballet, une symphonie de beauté et de grâce !
Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaïkovski. A voir absolument !
Musique Piotr Tchaïkovski
Livret Marius Petipa selon le conte de Hoffmann
Chorégraphie Marius Petipa .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
