Danse Casse-Noisette Quai de la Réunion Le Havre

Danse Casse-Noisette

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Le ballet magique Casse-Noisette fait son entrée traditionnelle sur scène en hiver. C’est un véritable chef-d’oeuvre musical et chorégraphique !

Le soir de Noël, la petite marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entraînée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-Noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux ballet, une symphonie de beauté et de grâce !

Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaïkovski. A voir absolument !

Musique Piotr Tchaïkovski

Livret Marius Petipa selon le conte de Hoffmann

Chorégraphie Marius Petipa .

