Danse Casse-Noisette Quai de la Réunion Le Havre

Venez redécouvrir la magie de Noël en 2025 et 2026, avec le chef d’œuvre classique Casse-Noisette !

Découvrez Casse-Noisette Le Ballet et Orchestre Classique

Revivez la magie de Noël avec Casse-Noisette , le célèbre ballet sur la musique de Tchaïkovski et d’après le libretto de Marius Petipa (récit d’E.Hoffmann).

Cette production originale de Franceconcert est l’événement incontournable des fêtes de fin d’année 2025 et 2026.

Dans cette merveilleuse histoire, suivez Clara qui reçoit un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Une nuit, ce jouet prend vie et mène une bataille contre les souris malveillantes qui envahissent la maison. Effrayée, mais courageuse, Clara rejoint le combat et, grâce à sa bravoure, voit le casse-noisette se transformer en prince charmant. Ensemble, ils sont transportés dans un royaume féerique.

Le ballet composé en deux actes, a été présenté pour la première fois en décembre 1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, il reste l’un des ballets les plus joués au monde, grâce à sa musique envoûtante et à ses chorégraphies magiques.

Un spectacle qui émerveillera les petits et fascinera les grands ! Réservez vos places dès maintenant et laissez-vous emporter par la beauté de ce conte éternel, idéal pour célébrer la période de Noël.

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

