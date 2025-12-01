Danse, chouquettes et paysages Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Danse, chouquettes et paysages

Aventure collective

La Communauté de Communes invite ses habitants à participer à une création chorégraphique ouverte à toutes et tous. Nul besoin de savoir danser l’important est d’être curieux, et d’avoir envie de participer à une aventure collective.

L’eau fait partie de notre quotidien elle traverse nos paysages, calme ou vive, discrète ou puissante. Et si nous laissions ses mouvements inspirer nos corps ?

Prévu entre mars et mai au fil de 4 samedis, les participants seront accompagnés par Flora Gaudin, chorégraphe de la Compagnie META, dont le travail relie danse, géographie et territoire.

Pour cette création Flora propose d’explorer différents lieux du territoire et plusieurs thématiques en lien avec l’eau ses flux, ses usages, ses traces dans le paysage, mais aussi la manière dont elle façonne nos corps et nos imaginaires.

Et la suite du projet ? 4 samedis seront organisés de mars à mai pour réaliser cette création. .

English : Danse, chouquettes et paysages

Group adventure

