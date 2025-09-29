Danse classique : Participez à une séance de découverte ! Centre André Malraux (Salle Lully) Paris
Danse classique : Participez à une séance de découverte ! Centre André Malraux (Salle Lully) Paris lundi 29 septembre 2025.
- La Danse Classique : un Art élégant et technique qui développe posture, souplesse, rythme et grâce. Parfait pour améliorer votre coordination, votre équilibre et votre sens artistique, tout en prenant du plaisir.
Lieu :
- Lundi et mercredi : Centre André Malraux, Salle Lully, 112 rue de Rennes, 6e
- Mardi : Centre sportif du Lycée Montaigne, Salle de Danse, 15 rue Auguste Comte, 6e
Public :
- Dès 7 ans, enfants, adolescents et adultes, tous niveaux (débutants et confirmés).
⚠️ Une fois inscrit via le formulaire d’inscription en cliquant (ICI), vous pourrez vous rendre directement à votre séance découverte le jour choisi avec le professeur Miho et laisser votre corps s’exprimer avec grâce et élégance !
Participez à une séance découverte gratuite (Places limitées – le cours peut se remplir rapidement. Si complet, vous serez prévenu et inscrit sur liste d’attente) ! Après cette séance, si cela vous a plu, vous aurez la possibilité de vous inscrire à l’un de nos cours réguliers de danse classique (cours payants).
Du lundi 29 septembre 2025 au jeudi 16 octobre 2025 :
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 70 ans.
Date(s) :
Centre André Malraux (Salle Lully) 112 rue de Rennes 75006 Métro RennesParis
https://www.sportetloisirs6.fr info@sportetloisirs6.fr