Danse classique : Participez à une séance de découverte ! Centre André Malraux (Salle Lully) Paris

Danse classique : Participez à une séance de découverte ! Centre André Malraux (Salle Lully) Paris lundi 29 septembre 2025.

La Danse Classique : un Art élégant et technique qui développe posture, souplesse, rythme et grâce. Parfait pour améliorer votre coordination, votre équilibre et votre sens artistique, tout en prenant du plaisir.

Lieu :

Lundi et mercredi : Centre André Malraux, Salle Lully, 112 rue de Rennes, 6e

Centre André Malraux, Salle Lully, 112 rue de Rennes, 6e Mardi : Centre sportif du Lycée Montaigne, Salle de Danse, 15 rue Auguste Comte, 6e

Public :

Dès 7 ans, enfants, adolescents et adultes, tous niveaux (débutants et confirmés).

⚠️ Une fois inscrit via le formulaire d’inscription en cliquant (ICI), vous pourrez vous rendre directement à votre séance découverte le jour choisi avec le professeur Miho et laisser votre corps s’exprimer avec grâce et élégance !

Participez à une séance découverte gratuite (Places limitées – le cours peut se remplir rapidement. Si complet, vous serez prévenu et inscrit sur liste d’attente) ! Après cette séance, si cela vous a plu, vous aurez la possibilité de vous inscrire à l’un de nos cours réguliers de danse classique (cours payants).

Du lundi 29 septembre 2025 au jeudi 16 octobre 2025 :

gratuit

Après cette séance, si cela vous a plu, vous aurez la possibilité de vous inscrire à l’un de nos cours réguliers de danse classique (cours payants).

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 70 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-29T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-17T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre André Malraux (Salle Lully) 112 rue de Rennes 75006 Métro RennesParis

https://www.sportetloisirs6.fr info@sportetloisirs6.fr