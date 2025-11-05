Danse : Comme le vent dans les voiles salle des 3 îles Indre

Danse : Comme le vent dans les voiles salle des 3 îles Indre mercredi 5 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 15:30 – 16:30

Gratuit : non 5 € Réservation possible sur www.indre44.fr Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

« Comme le vent dans les voiles » est une joyeuse invitation au voyage. Pas à pas, guidés par la danseuse, les enfants vont à la rencontre des sensations. Notre corps comme seul navire, on vogue alors à la découverte de ce qui se passe en nous et autour de nous. À travers une danse ludique et incitative, c’est tout notre rapport au monde et à nous-même qui est réinventé. Par le jeu et le mouvement, ce sont les enfants qui font naître la danse. C’est une danse heureuse, libre et qui nous fait nous sentir vivants. « Comme le vent dans les voiles » est un moment collaboratif, c’est une bulle de découvertes ouverte à tous, dans laquelle chacun peut venir puiser un nouveau souffle. Comme le vent dans les voiles, notre respiration nous fait avancer, nous donne le premier mouvement, il n’y a plus qu’à continuer, en avant moussaillons !

salle des 3 îles Indre 44610