Danse contée Et puis s’en va, l’album pour de vrai

2 Rue Principale Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 10:00:00

fin : 2026-03-18 11:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Découvrez un livre comme vous ne l’avez jamais vu ! Guidés par une danseuse conteuse, découvrez un univers musical et voyagez au pays des émotions.

Ce livre-CD parle de quête intérieure, du lien avec les autres et de la fabrique des émotions.

Découvrez un livre comme vous ne l’avez jamais vu !

Plongez dans Et Puis s’en va, l’album pour de vrai, venez découvrir cet univers musical et partez en voyage au pays des émotions.

Ce livre-CD, créé et produit par la compagnie Le Théâtre de l’Autre côté, nous parle de quête intérieure, du lien nécessaire avec les autres par le regard et de la fabrique de l’émotion. Guidé.es par une danseuse conteuse, vous explorerez la forêt psyché et rencontrerez vos Amimotions, ces amies que sont vos émotions.

Chaque famille repartira avec son livre pour prolonger l’expérience chez soi. .

2 Rue Principale Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a book as you’ve never seen it before! Guided by a storytelling dancer, discover a musical universe and travel to the land of emotions.

This CD-book talks about inner quest, the link with others and the making of emotions.

L’événement Danse contée Et puis s’en va, l’album pour de vrai Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2026-02-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire