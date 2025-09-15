Danse contemporaine BAM Les histoires invisibles Chartres

Danse contemporaine BAM Les histoires invisibles

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – 18 EUR

Début : Jeudi 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22 21:30:00

2026-01-22 2026-01-23

Bienvenue dans votre mémoire et dans vos sensations, que vous soyez plus petit ou plus grand, à la découverte de vos histoires invisibles…

BAM Les histoires invisibles invite les enfants à se souvenir de leurs premières expériences terrestres, de la naissance à leurs premiers pas, de leurs premiers jeux à leurs premières déconvenues. L’apprentissage de la vie en somme, qui nous permet de construire autant nos interactions sociales que notre structure corporelle. Par La poétique des Signes. Tout public à partir de 7 ans. 6 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Welcome to your memories and sensations, whether you’re small or large, and discover your invisible stories…

German :

Willkommen in Ihrem Gedächtnis und in Ihren Empfindungen, ob Sie nun kleiner oder größer sind, auf der Entdeckung Ihrer unsichtbaren Geschichten…

Italiano :

Accogliete la vostra memoria e le vostre sensazioni, piccole o grandi che siano, e scoprite le vostre storie invisibili…

Espanol :

Acoge tu memoria y tus sensaciones, seas pequeño o grande, y descubre tus historias invisibles…

