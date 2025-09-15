Danse contemporaine BAM Les histoires invisibles Chartres
Danse contemporaine BAM Les histoires invisibles Chartres jeudi 22 janvier 2026.
Danse contemporaine BAM Les histoires invisibles
Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 6 – 6 – 18 EUR
Début : Jeudi 2026-01-22 20:30:00
fin : 2026-01-22 21:30:00
2026-01-22 2026-01-23
Bienvenue dans votre mémoire et dans vos sensations, que vous soyez plus petit ou plus grand, à la découverte de vos histoires invisibles…
BAM Les histoires invisibles invite les enfants à se souvenir de leurs premières expériences terrestres, de la naissance à leurs premiers pas, de leurs premiers jeux à leurs premières déconvenues. L’apprentissage de la vie en somme, qui nous permet de construire autant nos interactions sociales que notre structure corporelle. Par La poétique des Signes. Tout public à partir de 7 ans. 6 .
Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr
English :
Welcome to your memories and sensations, whether you’re small or large, and discover your invisible stories…
German :
Willkommen in Ihrem Gedächtnis und in Ihren Empfindungen, ob Sie nun kleiner oder größer sind, auf der Entdeckung Ihrer unsichtbaren Geschichten…
Italiano :
Accogliete la vostra memoria e le vostre sensazioni, piccole o grandi che siano, e scoprite le vostre storie invisibili…
Espanol :
Acoge tu memoria y tus sensaciones, seas pequeño o grande, y descubre tus historias invisibles…
