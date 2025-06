Danse contemporaine BANCAL Salle des fêtes Decize 12 juillet 2025 20:00

Nièvre

Danse contemporaine BANCAL Salle des fêtes Levée de Loire Decize Nièvre

Début : 2025-07-12 20:00:00

fin : 2025-07-12 23:30:00

2025-07-12

Danse contemporaine BANCAL Compagnie WANGUY

BANCAL est une création collective portée par la Compagnie WANGUY, qui réunit des danseurs amateurs venus de tous horizons. Ce projet dansé propose une exploration sensible et énergique du mouvement sous toutes ses formes.

Conçu comme une célébration de la diversité corporelle et artistique, BANCAL invite à découvrir une mosaïque de gestes, d’expressions et d’émotions qui témoignent de la richesse du langage corporel. À travers cette performance, la compagnie met en lumière la force de la collaboration entre professionnels et amateurs, offrant un spectacle vivant, vibrant et profondément humain.

Un moment unique où la danse contemporaine se fait accessible et inclusive, invitant le public à ressentir la puissance du mouvement dans sa pluralité. .

Salle des fêtes Levée de Loire

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

