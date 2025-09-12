Danse contemporaine Carmen Ballet Julien Lestel Chartres

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – 31 EUR

Début : Mardi 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27 22:00:00

2026-01-27

Cette adaptation de Carmen transpose l’histoire de la bohémienne sévillane dans un univers contemporain, avec une gestuelle moderne et une musique mêlant Bizet, Shchedrin et créations électro-acoustiques. Rebelle en quête de liberté, l’héroïne se heurte à la jalousie d’un homme.

Julien Lestel propose une chorégraphie urbaine et sensible qui questionne la place des femmes, l’égalité et le féminicide. En donnant à chaque personnage la même importance que Carmen, il dépasse les stéréotypes et offre une œuvre puissante, où force et grâce s’entrelacent. Tout public. 9 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

This adaptation of Carmen transposes the story of the Sevillian bohemian into a contemporary universe, with modern gestures and music combining Bizet, Shchedrin and electro-acoustic creations. A rebel in search of freedom, the heroine comes up against a man?s jealousy.

German :

Diese Adaption von Carmen überträgt die Geschichte der sevillanischen Zigeunerin in ein zeitgenössisches Universum, mit modernen Gesten und einer Musik, die Bizet, Shchedrin und elektroakustische Kreationen miteinander verbindet. Die Heldin, eine Rebellin auf der Suche nach Freiheit, scheitert an de

Italiano :

Questo adattamento di Carmen traspone la storia della zingara di Siviglia in un mondo contemporaneo, con un movimento e una musica moderni che combinano Bizet, Shchedrin e creazioni elettroacustiche. Ribelle in cerca di libertà, l’eroina si scontra con la gelosia di un uomo.

Espanol :

Esta adaptación de Carmen traslada la historia de la gitana sevillana a un mundo contemporáneo, con movimiento y música modernos que combinan Bizet, Shchedrin y creaciones electroacústicas. Rebelde en busca de libertad, la heroína se enfrenta a los celos de un hombre.

