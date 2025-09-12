Danse contemporaine Cocon Chartres

Danse contemporaine Cocon Chartres mardi 3 février 2026.

Danse contemporaine Cocon

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Début : Mardi 2026-02-03 09:00:00

fin : 2026-02-03 09:30:00

2026-02-03

Dans Cocon, Eva Klimackova explore la sensibilité des premières années de vie à travers le mouvement, associée à la plasticienne Radmila Dapic Jovandic et à la harpiste Isabelle Olivier. Elles créent un univers visuel et sonore ludique, doux et stimulant, inspiré des gestes de la petite enfance.

La chorégraphe transforme les apprentissages du corps ramper, se lever, tomber en mouvements ludiques et parfois comiques. La scénographie, faite de matières et de sons organiques, enveloppe le spectateur et stimule l’imaginaire, le jeu et la transformation. Par la Compagnie E7KA. De 6 mois à 5 ans. 4 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

In Cocoon, Eva Klimackova explores the sensitivity of the first years of life through movement, in association with visual artist Radmila Dapic Jovandic and harpist Isabelle Olivier. They create a playful, gentle and stimulating visual and sound universe, inspired by the gestures of early childhood.

German :

In Cocon erforscht Eva Klimackova die Sensibilität der ersten Lebensjahre durch Bewegung. Sie arbeitet mit der bildenden Künstlerin Radmila Dapic Jovandic und der Harfenistin Isabelle Olivier zusammen. Sie schaffen ein spielerisches, sanftes und stimulierendes visuelles und akustisches Universum, da

Italiano :

In Cocoon, Eva Klimackova esplora la sensibilità dei primi anni di vita attraverso il movimento, in collaborazione con l’artista visiva Radmila Dapic Jovandic e l’arpista Isabelle Olivier. Creano un universo visivo e sonoro giocoso, delicato e stimolante, ispirato ai gesti della prima infanzia.

Espanol :

En Cocoon, Eva Klimackova explora la sensibilidad de los primeros años de vida a través del movimiento, en asociación con la artista visual Radmila Dapic Jovandic y la arpista Isabelle Olivier. Crean un universo visual y sonoro lúdico, suave y estimulante, inspirado en los gestos de la primera infan

