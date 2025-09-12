Danse contemporaine D’amour CCN de Tours Thomas Lebrun Chartres

Danse contemporaine D’amour CCN de Tours Thomas Lebrun

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – 18 EUR

Début : Vendredi 2026-04-03 14:30:00

En direct sur RadioLove, d’amour propose un voyage d’une heure à travers un siècle de chansons, du music-hall français aux sons actuels. Les quatre interprètes entraînent le public dans un spectacle ludique et sensible, explorant la joie, les souvenirs et les questionnements liés à l’amour.

Entre plumes, paillettes, danses et play-back, le spectacle mêle énergie et poésie pour illustrer les multiples facettes de l’amour. Il aborde aussi des thèmes de partage, de respect des différences et de lutte contre le harcèlement, offrant une réflexion chaleureuse et accessible à tous. Par le CCN de Tours Thomas Lebrun. Tout public à partir de 7 ans. 6 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

