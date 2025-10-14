Danse contemporaine Derrière Vaval, Pleurs, cornes et fwèt CCN de Tours Thomas Lebrun Chartres

Danse contemporaine Derrière Vaval, Pleurs, cornes et fwèt CCN de Tours Thomas Lebrun

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

Début : Mardi 2025-10-14 20:30:00

fin : 2025-10-14 21:30:00

2025-10-14

Vaval, figure emblématique du carnaval en Guadeloupe, Martinique et Guyane, apparaît lors du premier défilé avant d’être brûlé le mercredi des Cendres. Un spectacle chorégraphique réunit trois interprètes de générations différentes, incarnant chacun un personnage porteur d’histoire et de racines.

Chaque personnage incarne une identité et une culture la Pleureuse pour Gladys et la Guyane, le Diable rouge pour Jean-Hugues et la Martinique, et le fwèt (fouet) pour Mickaël Top et la Guadeloupe. Ensemble, ils revisitent les traditions et interrogent le lien entre passé et présent, en faisant du carnaval un espace de mémoire et de liberté artistique. Tout public à partir de 14 ans 13 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Vaval, the emblematic figure of carnival in Guadeloupe, Martinique and Guyana, appears in the first parade before being burned on Ash Wednesday. This choreographic show brings together three performers from different generations, each embodying a character with history and roots.

German :

Vaval, die Symbolfigur des Karnevals in Guadeloupe, Martinique und Guyana, erscheint bei der ersten Parade, bevor er am Aschermittwoch verbrannt wird. Eine choreografische Aufführung vereint drei Darsteller verschiedener Generationen, die jeweils eine Figur mit Geschichte und Wurzeln verkörpern.

Italiano :

Il Vaval, figura emblematica del carnevale in Guadalupa, Martinica e Guyana Francese, appare nella prima sfilata prima di essere bruciato il mercoledì delle ceneri. Questo spettacolo coreografico riunisce tre interpreti di generazioni diverse, ognuno dei quali incarna un personaggio con la propria s

Espanol :

Vaval, figura emblemática del carnaval de Guadalupe, Martinica y Guayana Francesa, aparece en el primer desfile antes de ser quemado el Miércoles de Ceniza. Este espectáculo coreográfico reúne a tres intérpretes de distintas generaciones, cada uno encarnando a un personaje con su propia historia y r

