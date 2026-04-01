Danse contemporaine Eddy et concert accordéon/voix avec Deux mauvais garçons atelier de M’zel Soleil Montbron

Montbron

Danse contemporaine Eddy et concert accordéon/voix avec Deux mauvais garçons

atelier de M’zel Soleil 3 impasse de l’usine Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25 21:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Danse contemporaire Eddy Cie Pointbart et concert accordéon/voix avec Deux mauvais garçons.

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atelier de M’zel Soleil 3 impasse de l’usine Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 tardoria@gmail.com

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English :

Contemporary dance Eddy Cie Pointbart and accordion/voice concert with Deux mauvais garçons.

L’événement Danse contemporaine Eddy et concert accordéon/voix avec Deux mauvais garçons Montbron a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord