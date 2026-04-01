Danse contemporaine Eddy et concert accordéon/voix avec Deux mauvais garçons atelier de M’zel Soleil Montbron
Danse contemporaine Eddy et concert accordéon/voix avec Deux mauvais garçons atelier de M’zel Soleil Montbron samedi 25 avril 2026.
Montbron
Danse contemporaine Eddy et concert accordéon/voix avec Deux mauvais garçons
atelier de M’zel Soleil 3 impasse de l’usine Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25 21:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Danse contemporaire Eddy Cie Pointbart et concert accordéon/voix avec Deux mauvais garçons.
.
atelier de M’zel Soleil 3 impasse de l’usine Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 tardoria@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Contemporary dance Eddy Cie Pointbart and accordion/voice concert with Deux mauvais garçons.
L’événement Danse contemporaine Eddy et concert accordéon/voix avec Deux mauvais garçons Montbron a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord