Danse contemporaine en milieu rural. Cours d’essai gratuit. Porspoder

Danse contemporaine en milieu rural. Cours d’essai gratuit. Porspoder mardi 23 septembre 2025.

Danse contemporaine en milieu rural. Cours d’essai gratuit.

Salle Herri Léon Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-23

Danse contemporaine, mouvement et création à Porspoder !

L’association Ar(t)icoche vous invite à explorer la danse contemporaine dans un cadre bienveillant, dynamique et joyeux, accessible à toutes et tous !

Cours d’essai gratuit les 23 et 24 septembre.

Tous les mardis

17h45 19h Atelier mouvement, improvisation et création Jeunes & adultes

Tous les mercredis

15h45 16h30 Éveil à la danse (4-6 ans)

16h30 17h30 Danse contemporaine enfants (7-10 ans)

17h30 18h45 Danse contemporaine ados (11-15 ans)

19h 20h30 Danse contemporaine adultes Technique & chorégraphie (ados & adultes)

Encadré par Guiomar Campos et Margod Mellaza, ce programme est enrichi tout au long de l’année par des ateliers, stages et événements animés par des artistes invité·e·s.

Venez découvrir, expérimenter, créer ! .

Salle Herri Léon Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 50 06 03 72

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Danse contemporaine en milieu rural. Cours d’essai gratuit. Porspoder a été mis à jour le 2025-08-12 par OT IROISE BRETAGNE