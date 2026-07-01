UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Danse contemporaine en plein air pour les femmes – Paris 20ᵉ Square des Saint-Simoniens PARIS

mercredi 1 juillet 2026 · Square des Saint-Simoniens · PARIS

Danse contemporaine en plein air pour les femmes – Paris 20ᵉ Square des Saint-Simoniens PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Square des Saint-Simoniens
Adresse
2, rue de la Duée
Ville
75020 PARIS
Département
Paris

L’association Artaxe propose un cycle de cours de danse contemporaine en plein air, spécialement conçu pour les femmes. Ouverts à toutes, ces ateliers invitent à explorer le mouvement, la créativité et l’expression corporelle dans un cadre naturel et convivial.

Aucune expérience en danse n’est nécessaire : les séances sont accessibles à tous les niveaux et privilégient le plaisir de bouger ensemble.

Cet été, l’association Artaxe invite les femmes à découvrir la danse contemporaine en plein air à travers quatre séances gratuites dans les jardins et squares du 20ᵉ arrondissement. Un moment de création, de mouvement et de bien-être, accessible à toutes, sans inscription.
Le mercredi 29 juillet 2026
de 09h30 à 10h30
Le mercredi 22 juillet 2026
de 09h30 à 10h30
Le mercredi 08 juillet 2026
de 09h30 à 10h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T12:30:00+02:00
fin : 2026-07-29T13:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T09:30:00+02:00_2026-07-08T10:30:00+02:00;2026-07-22T09:30:00+02:00_2026-07-22T10:30:00+02:00;2026-07-29T09:30:00+02:00_2026-07-29T10:30:00+02:00

Square des Saint-Simoniens 2, rue de la Duée  75020 PARIS
https://www.artaxe.net/ artaxe.events@gmail.com


Afficher la carte du lieu Square des Saint-Simoniens et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)