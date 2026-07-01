Danse contemporaine en plein air pour les femmes – Paris 20ᵉ Square des Saint-Simoniens PARIS
mercredi 1 juillet 2026 · Square des Saint-Simoniens · PARIS
Informations pratiques
L’association Artaxe propose un cycle de cours de danse contemporaine en plein air, spécialement conçu pour les femmes. Ouverts à toutes, ces ateliers invitent à explorer le mouvement, la créativité et l’expression corporelle dans un cadre naturel et convivial.
Aucune expérience en danse n’est nécessaire : les séances sont accessibles à tous les niveaux et privilégient le plaisir de bouger ensemble.
Cet été, l’association Artaxe invite les femmes à découvrir la danse contemporaine en plein air à travers quatre séances gratuites dans les jardins et squares du 20ᵉ arrondissement. Un moment de création, de mouvement et de bien-être, accessible à toutes, sans inscription.
Le mercredi 29 juillet 2026
de 09h30 à 10h30
Le mercredi 22 juillet 2026
de 09h30 à 10h30
Le mercredi 08 juillet 2026
de 09h30 à 10h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T12:30:00+02:00
fin : 2026-07-29T13:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T09:30:00+02:00_2026-07-08T10:30:00+02:00;2026-07-22T09:30:00+02:00_2026-07-22T10:30:00+02:00;2026-07-29T09:30:00+02:00_2026-07-29T10:30:00+02:00
Square des Saint-Simoniens 2, rue de la Duée 75020 PARIS
https://www.artaxe.net/ artaxe.events@gmail.com
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