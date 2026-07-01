Informations pratiques

L’association Artaxe propose un cycle de cours de danse contemporaine en plein air, spécialement conçu pour les femmes. Ouverts à toutes, ces ateliers invitent à explorer le mouvement, la créativité et l’expression corporelle dans un cadre naturel et convivial.

Aucune expérience en danse n’est nécessaire : les séances sont accessibles à tous les niveaux et privilégient le plaisir de bouger ensemble.

Cet été, l’association Artaxe invite les femmes à découvrir la danse contemporaine en plein air à travers quatre séances gratuites dans les jardins et squares du 20ᵉ arrondissement. Un moment de création, de mouvement et de bien-être, accessible à toutes, sans inscription.

Le mercredi 29 juillet 2026

de 09h30 à 10h30

Le mercredi 22 juillet 2026

de 09h30 à 10h30

Le mercredi 08 juillet 2026

de 09h30 à 10h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T12:30:00+02:00

fin : 2026-07-29T13:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T09:30:00+02:00_2026-07-08T10:30:00+02:00;2026-07-22T09:30:00+02:00_2026-07-22T10:30:00+02:00;2026-07-29T09:30:00+02:00_2026-07-29T10:30:00+02:00

Square des Saint-Simoniens 2, rue de la Duée 75020 PARIS

https://www.artaxe.net/ artaxe.events@gmail.com



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