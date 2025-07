Danse contemporaine et dégustation culinaire Saint-Laurent-de-la-Prée

Danse contemporaine et dégustation culinaire Saint-Laurent-de-la-Prée samedi 23 août 2025.

Danse contemporaine et dégustation culinaire

91 bis route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

De la danse contemporaine dans les marais charentais ; une performance en live par la chorégraphe et danseuse Caroline Brethenoux.

.

91 bis route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 74 47 16 marion@collecteurs.fr

English : Contemporary dance and culinary tasting

Contemporary dance in the Charente marshes; a live performance by choreographer and dancer Caroline Brethenoux.

German : Zeitgenössischer Tanz und kulinarische Verkostung

Zeitgenössischer Tanz in den Sümpfen der Charente; eine Live-Performance der Choreografin und Tänzerin Caroline Brethenoux.

Italiano : Danse contemporaine et dégustation culinaire

Danza contemporanea nelle paludi della Charente; spettacolo dal vivo della coreografa e danzatrice Caroline Brethenoux.

Espanol : Danse contemporaine et dégustation culinaire

Danza contemporánea en las marismas de Charente; espectáculo en directo de la coreógrafa y bailarina Caroline Brethenoux.

L’événement Danse contemporaine et dégustation culinaire Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan