Danse contemporaine Jeux de corps Salle des fêtes Clohars-Carnoët

Danse contemporaine Jeux de corps

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Compagnie OkO

À la manière des enfants qui se découvrent, les deux danseuses, chacune portée par sa culture d’origine (slave et franco-libanaise), explorent, se cherchent, se répondent, se surprennent, s’adaptent, inventent et échangent par le mouvement et les sons.

Des chants se déploient, des jeux s’installent et la communication qui émerge et se développe en deçà du langage verbal nous emporte dans un vertigineux tourbillon dansé, qui donne forme à un imaginaire sensible et poétique aux sources de notre humanité.

De 3 mois à 7 ans

Durée 35 min .

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

