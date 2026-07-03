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Danse contemporaine Mamuka Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

samedi 12 décembre 2026 · Place Xan Ithourria · Saint-Pée-sur-Nivelle

Danse contemporaine Mamuka Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place Xan Ithourria
Adresse
Espace culturel Larreko
Ville
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Saint-Pée-sur-Nivelle

Danse contemporaine Mamuka

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12 20:35:00

Date(s) :
2026-12-12

En langue basque, Mamu signifie gros insecte, et Mamuka définit un jeu d’enfants simple au travers d’actions comme se cacher et apparaître. Ici, Pantxika Telleria s’inspire de l’univers tapi de la forêt et de ses habitants. Tour à tour racine, végétal, ou insecte, le duo dansant met en scène de manière ludique l’équivoque, en lien avec les Quatre saisons de Vivaldi. Dérouter les sens pour percevoir la nature différemment.
Une œuvre qui fait honneur à la fragilité de la nature, en sensibilisant le jeune public aux espaces naturels qui nous entourent, afin qu’ils sachent les apprécier et qu’ils en prennent soin. Danseurs Joana Ouret et Jorge Calderon.   .

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69  culture.associations@senpere64.fr

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English : Danse contemporaine Mamuka

L’événement Danse contemporaine Mamuka Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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