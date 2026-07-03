Danse contemporaine Mamuka Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Danse contemporaine Mamuka

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12 20:35:00

Date(s) :

2026-12-12

En langue basque, Mamu signifie gros insecte, et Mamuka définit un jeu d’enfants simple au travers d’actions comme se cacher et apparaître. Ici, Pantxika Telleria s’inspire de l’univers tapi de la forêt et de ses habitants. Tour à tour racine, végétal, ou insecte, le duo dansant met en scène de manière ludique l’équivoque, en lien avec les Quatre saisons de Vivaldi. Dérouter les sens pour percevoir la nature différemment.

Une œuvre qui fait honneur à la fragilité de la nature, en sensibilisant le jeune public aux espaces naturels qui nous entourent, afin qu’ils sachent les apprécier et qu’ils en prennent soin. Danseurs Joana Ouret et Jorge Calderon. .

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 culture.associations@senpere64.fr

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English : Danse contemporaine Mamuka

L’événement Danse contemporaine Mamuka Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque