Danse contemporaine: Stage et show rue mathieu lalanne Pau

Danse contemporaine: Stage et show

rue mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Par Ambre et Guissemo Ouroboros Event

À partir de 10 ans, tous niveaux (débutants/intermédiaire)

-16h Stage Qu’est-ce que la danse (Durée 1h30)

Venez vous initier à la danse et développer votre propre style à travers le hip-hop et les danses urbaines.

-18h10 Show deux étrangers (Durée 10 min)

Guissemo et Ambre présentent une création exclusive Breakdance/hip-hop contemporain inspirée de l’exposition Étrangère. .

