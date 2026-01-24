Danse contemporaine: Stage et show rue mathieu lalanne Pau
Danse contemporaine: Stage et show rue mathieu lalanne Pau samedi 7 mars 2026.
Danse contemporaine: Stage et show
rue mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Par Ambre et Guissemo Ouroboros Event
À partir de 10 ans, tous niveaux (débutants/intermédiaire)
-16h Stage Qu’est-ce que la danse (Durée 1h30)
Venez vous initier à la danse et développer votre propre style à travers le hip-hop et les danses urbaines.
-18h10 Show deux étrangers (Durée 10 min)
Guissemo et Ambre présentent une création exclusive Breakdance/hip-hop contemporain inspirée de l’exposition Étrangère. .
rue mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
