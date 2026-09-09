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AGENDA · Chabeuil

Danse : Contes d(h)iver II – Cabéolum’ Folk Centre culturel Chabeuil

samedi 19 décembre 2026 · Centre culturel · Chabeuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Centre culturel
Adresse
1 Chemin du pré aux Dames
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Chabeuil

Danse : Contes d(h)iver II – Cabéolum’ Folk

Centre culturel 1 Chemin du pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-19 2026-12-20

Quoi de mieux en attendant Noël que d’écouter des contes au coin du feu?
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Centre culturel 1 Chemin du pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69  contact@mairie-chabeuil.com

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English :

What could be better while waiting for Christmas than listening to stories by the fireplace?

L’événement Danse : Contes d(h)iver II – Cabéolum’ Folk Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme

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