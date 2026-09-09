Danse : Contes d(h)iver II – Cabéolum’ Folk Centre culturel Chabeuil

Informations pratiques

Chabeuil

Danse : Contes d(h)iver II – Cabéolum’ Folk

Centre culturel 1 Chemin du pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-19 2026-12-20

Quoi de mieux en attendant Noël que d’écouter des contes au coin du feu?

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Centre culturel 1 Chemin du pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 contact@mairie-chabeuil.com

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English :

What could be better while waiting for Christmas than listening to stories by the fireplace?

L’événement Danse : Contes d(h)iver II – Cabéolum’ Folk Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme