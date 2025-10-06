Danse Contre-nature Place Jules Ferry Bressuire
Danse Contre-nature Place Jules Ferry Bressuire mardi 31 mars 2026.
Danse Contre-nature
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
De corps à corps en envols spectaculaires, Contre-nature défie les lois de la gravité. Sous la direction de Rachid Ouramdane, directeur du Théâtre national de Chaillot, dix danseurs-acrobates forment un
ballet aérien hors-norme une chorégraphie suspendue et envoûtante en mouvement perpétuel. D’une beauté et intensité à couper le souffle !
À partir de 8 ans. .
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
English : Danse Contre-nature
German : Danse Contre-nature
Italiano :
Espanol : Danse Contre-nature
L’événement Danse Contre-nature Bressuire a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Bocage Bressuirais