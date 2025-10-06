Danse Contre-nature Place Jules Ferry Bressuire

Danse Contre-nature

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

De corps à corps en envols spectaculaires, Contre-nature défie les lois de la gravité. Sous la direction de Rachid Ouramdane, directeur du Théâtre national de Chaillot, dix danseurs-acrobates forment un

ballet aérien hors-norme une chorégraphie suspendue et envoûtante en mouvement perpétuel. D’une beauté et intensité à couper le souffle !

À partir de 8 ans. .

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

L’événement Danse Contre-nature Bressuire a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Bocage Bressuirais