Danse Coquilles

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-25 16:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-25 2026-03-28

Amala Dianor

C’est dans le cadre du programme les mouvements minuscules, projet de commandes chorégraphiques pour la petite enfance, qu’est né ce spectacle de danse pétillant à l’adresse du très jeune public. Ce duo signé Amala Dianor explore de façon dynamique et ludique les interactions et points de rencontre entre différents styles, de la danse classique au hip-hop en passant par le contemporain. Sur une musique éclectique qui hybride les sonorités, entre références classiques et chants de griots sénégalais, cette fantaisie chorégraphique toute en légèreté joue de la richesse des contrastes entre ces interprètes et explore le motif de la coquille en des jeux de cache-cache, propices à provoquer le rire et la surprise. Dans un ballet de parapluies tournoyants et de cabanes modulables où se nicher, les énergies fusent, se télescopent et fusionnent en un assortiment acidulé qui a la couleur des confettis de l’enfance.

À partir de 1 ans Durée 30min

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

