Danse – Coquilles Place de la Résistance Saint-Brieuc
mercredi 7 avril 2027 · Place de la Résistance · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Danse – Coquilles
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07
fin : 2027-04-07
Date(s) :
2027-04-07
Partir à l’aventure
Sur scène, deux personnages surgissent tout droit de la forêt : un bébé gorille et une mante religieuse. Émergeant d’un parapluie-buisson, une danseuse contemporaine et un danseur hip-hop s’observent, se rencontrent et tissent un dialogue sensible et ludique sous une pluie de confettis, au-delà de leur différence. Pour raconter cette histoire, Amalia Dianor puise dans les contes et les chants des griots sénégalais de son enfance. Dans la danse comme dans la vie, grandir demande du courage : celui de sortir de sa coquille.
Représentations à 11h et 17h .
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
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English :
L’événement Danse – Coquilles Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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