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Danse Country à la plage Criel-sur-Mer

Danse Country à la plage Criel-sur-Mer vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Mesnil-Val Plage

Ville : 76910 Criel-sur-Mer

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Criel-sur-Mer

Danse Country à la plage

Mesnil-Val Plage Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Danse Country sur la plage de Mesnil-Val.
Tous les vendredis du 15 juillet au 14 août à 17h.
Inscription estivale 5€ + 2€ par séance.
Sur inscription.   .

Mesnil-Val Plage Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie   auxbeauxjoursdescabines@gmail.com

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English : Danse Country à la plage

L’événement Danse Country à la plage Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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