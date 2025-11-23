Danse country Damvillers

Danse country Damvillers dimanche 23 novembre 2025.

Danse country

Damvillers Meuse

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 13:30:00

fin : 2025-11-23 22:00:00



2025-11-23

APRES-MIDI COUNTRY

organisée dans le cadre du téléthon !

23 Novembre 2025

A partir de 13h30

Salle des Fêtes DAMVILLERS

ENTRÉE GRATUITE

Réservations 03.29.85.65.11

mad.deg@laposte.net

Tous les bénéfices seront reversés au TéléthonTout public

Damvillers 55150 Meuse Grand Est +33 3 29 85 65 11 mad.deg@laposte.net

English :

COUNTRY AFTERNOON

organized as part of the telethon!

november 23rd, 2025

From 1:30pm

Salle des Fêtes DAMVILLERS

FREE ADMISSION

Reservations: 03.29.85.65.11

mad.deg@laposte.net

All profits will be donated to the Telethon

German :

COUNTRY-NACHMITTAG

organisiert im Rahmen des Telethon!

23. November 2025

Ab 13.30 Uhr

Salle des Fêtes DAMVILLERS (Festsaal)

EINTRITT FREI

Reservierungen: 03.29.85.65.11

mad.deg@laposte.net

Alle Einnahmen gehen an den Telethon

Italiano :

POMERIGGIO IN CAMPAGNA

organizzato nell’ambito di Telethon!

23 novembre 2025

Dalle 13.30

Sala delle Feste DAMVILLERS

INGRESSO LIBERO

Prenotazioni: 03.29.85.65.11

mad.deg@laposte.net

L’intero ricavato sarà devoluto a Telethon

Espanol :

TARDE DE CAMPO

organizada en el marco del telemaratón

23 de noviembre de 2025

A partir de las 13h30

Sala de Fiestas DAMVILLERS

ENTRADA GRATUITA

Reservas: 03.29.85.65.11

mad.deg@laposte.net

Todos los beneficios se donarán al Teletón

L’événement Danse country Damvillers a été mis à jour le 2025-09-10 par OT DES PORTES DE VERDUN