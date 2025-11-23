Danse country Damvillers

Danse country Damvillers dimanche 23 novembre 2025.

Danse country

Damvillers Meuse

APRES-MIDI COUNTRY
organisée dans le cadre du téléthon !

23 Novembre 2025
A partir de 13h30
Salle des Fêtes DAMVILLERS
ENTRÉE GRATUITE
Réservations 03.29.85.65.11
mad.deg@laposte.net

Tous les bénéfices seront reversés au TéléthonTout public
Damvillers 55150 Meuse Grand Est +33 3 29 85 65 11  mad.deg@laposte.net

English :

COUNTRY AFTERNOON
organized as part of the telethon!

november 23rd, 2025
From 1:30pm
Salle des Fêtes DAMVILLERS
FREE ADMISSION
Reservations: 03.29.85.65.11
mad.deg@laposte.net

All profits will be donated to the Telethon

German :

COUNTRY-NACHMITTAG
organisiert im Rahmen des Telethon!

23. November 2025
Ab 13.30 Uhr
Salle des Fêtes DAMVILLERS (Festsaal)
EINTRITT FREI
Reservierungen: 03.29.85.65.11
mad.deg@laposte.net

Alle Einnahmen gehen an den Telethon

Italiano :

POMERIGGIO IN CAMPAGNA
organizzato nell’ambito di Telethon!

23 novembre 2025
Dalle 13.30
Sala delle Feste DAMVILLERS
INGRESSO LIBERO
Prenotazioni: 03.29.85.65.11
mad.deg@laposte.net

L’intero ricavato sarà devoluto a Telethon

Espanol :

TARDE DE CAMPO
organizada en el marco del telemaratón

23 de noviembre de 2025
A partir de las 13h30
Sala de Fiestas DAMVILLERS
ENTRADA GRATUITA
Reservas: 03.29.85.65.11
mad.deg@laposte.net

Todos los beneficios se donarán al Teletón

