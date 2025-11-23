Danse country Damvillers
Danse country Damvillers dimanche 23 novembre 2025.
Danse country
Damvillers Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 13:30:00
fin : 2025-11-23 22:00:00
2025-11-23
APRES-MIDI COUNTRY
organisée dans le cadre du téléthon !
23 Novembre 2025
A partir de 13h30
Salle des Fêtes DAMVILLERS
ENTRÉE GRATUITE
Réservations 03.29.85.65.11
mad.deg@laposte.net
Tous les bénéfices seront reversés au TéléthonTout public
Damvillers 55150 Meuse Grand Est +33 3 29 85 65 11 mad.deg@laposte.net
English :
COUNTRY AFTERNOON
organized as part of the telethon!
november 23rd, 2025
From 1:30pm
Salle des Fêtes DAMVILLERS
FREE ADMISSION
Reservations: 03.29.85.65.11
mad.deg@laposte.net
All profits will be donated to the Telethon
German :
COUNTRY-NACHMITTAG
organisiert im Rahmen des Telethon!
23. November 2025
Ab 13.30 Uhr
Salle des Fêtes DAMVILLERS (Festsaal)
EINTRITT FREI
Reservierungen: 03.29.85.65.11
mad.deg@laposte.net
Alle Einnahmen gehen an den Telethon
Italiano :
POMERIGGIO IN CAMPAGNA
organizzato nell’ambito di Telethon!
23 novembre 2025
Dalle 13.30
Sala delle Feste DAMVILLERS
INGRESSO LIBERO
Prenotazioni: 03.29.85.65.11
mad.deg@laposte.net
L’intero ricavato sarà devoluto a Telethon
Espanol :
TARDE DE CAMPO
organizada en el marco del telemaratón
23 de noviembre de 2025
A partir de las 13h30
Sala de Fiestas DAMVILLERS
ENTRADA GRATUITA
Reservas: 03.29.85.65.11
mad.deg@laposte.net
Todos los beneficios se donarán al Teletón
L’événement Danse country Damvillers a été mis à jour le 2025-09-10 par OT DES PORTES DE VERDUN