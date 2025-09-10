[Danse] Cours d’essai Salle du point de rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer
[Danse] Cours d’essai Salle du point de rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer mercredi 10 septembre 2025.
[Danse] Cours d’essai
Salle du point de rencontre / place Sylvain Halfon Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 19:00:00
fin : 2025-09-24 21:00:00
Date(s) :
2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24
✨ Envie de bouger et de tester de nouvelles danses ?
L’association Marakana vous invite à découvrir 3 styles différents lors de séances d’essai gratuites et sans engagement.
Seule une adhésion de 8 € est demandée, puis vous pourrez profiter d’ateliers tout au long de l’année, proposés une à deux fois par mois en alternance.
➡️ Le planning détaillé sera remis lors des cours d’essai.
C’est l’occasion parfaite de venir s’amuser, apprendre et partager de bons moments en rythme ! .
Salle du point de rencontre / place Sylvain Halfon Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie marakana@mailo.com
