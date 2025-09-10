[Danse] Cours d’essai Salle du point de rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Danse] Cours d’essai Salle du point de rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer mercredi 10 septembre 2025.

[Danse] Cours d’essai

Salle du point de rencontre / place Sylvain Halfon Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 19:00:00

fin : 2025-09-24 21:00:00

Date(s) :

2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24

✨ Envie de bouger et de tester de nouvelles danses ?

L’association Marakana vous invite à découvrir 3 styles différents lors de séances d’essai gratuites et sans engagement.

Seule une adhésion de 8 € est demandée, puis vous pourrez profiter d’ateliers tout au long de l’année, proposés une à deux fois par mois en alternance.

➡️ Le planning détaillé sera remis lors des cours d’essai.

C’est l’occasion parfaite de venir s’amuser, apprendre et partager de bons moments en rythme ! .

Salle du point de rencontre / place Sylvain Halfon Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie marakana@mailo.com

English : [Danse] Cours d’essai

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Danse] Cours d’essai Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie