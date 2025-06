DANSE & CRÉATION « NOTRE DAME » Béziers 30 juin 2025 07:00

Hérault

DANSE & CRÉATION « NOTRE DAME » Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-06-30

fin : 2025-06-30

2025-06-30

La compagnie « Danse et Création » vous invite à plonger dans l’univers envoûtant de Victor Hugo avec une création inspirée de « Notre-Dame de Paris ».

Payant Réservation conseillée. .

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 22 83 37 23

English :

The « Danse et Création » company invites you to plunge into the spellbinding world of Victor Hugo with a creation inspired by « Notre-Dame de Paris ».

German :

Die Kompanie « Danse et Création » lädt Sie ein, mit einer von « Notre-Dame de Paris » inspirierten Kreation in die betörende Welt von Victor Hugo einzutauchen.

Italiano :

La compagnia « Danse et Création » vi invita a immergervi nel mondo incantato di Victor Hugo con una creazione ispirata a « Notre-Dame de Paris ».

Espanol :

La compañía « Danse et Création » le invita a sumergirse en el hechizante universo de Victor Hugo con una creación inspirada en « Notre-Dame de Paris ».

