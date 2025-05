DANSE CRÉATIVE DANS LA NATURE – Saint-Martin-de-Londres, 1 juin 2025 07:00, Saint-Martin-de-Londres.

Hérault

DANSE CRÉATIVE DANS LA NATURE Le Frouzet Saint-Martin-de-Londres Hérault

Atelier de danse créative dans la nature création de land art, dessin danse improvisée et écriture poétique dans la nature infos et réservations

Le Frouzet

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 65 06 90 84

English :

Creative dance in nature workshop creating land art, drawing improvised dance and poetic writing in nature info and reservations

German :

Workshop Kreativer Tanz in der Natur Kreation von Land Art, Zeichnen Improvisationstanz und poetisches Schreiben in der Natur Infos und Reservierungen

Italiano :

Laboratorio di danza creativa in natura che crea land art, disegno, danza improvvisata e scrittura poetica in natura info e prenotazioni

Espanol :

Taller de danza creativa en la naturaleza creación de land art, dibujo, danza improvisada y escritura poética en la naturaleza info & reservas

