DANSE CRÉATIVE

Salle Expression Libre Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Danse Créative

Marie propose un espace d’exploration pour se mettre en mouvement une invitation à créer, jouer, partager, avec authencitié et sans attente de résultat. Ressentir plus que Comprendre .

Être à l’écoute et présent à ses sensations. Réveiller sa créativité, son imaginaire, sa poésie, sa gestuelle, se mouvoir et s’émouvoir.

Une proposition à la fois individuelle et collective pour mener sa danse pas à pas ! .

Salle Expression Libre Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie madubois22@gmail.com

English :

Creative Dance

German :

Kreativer Tanz

Italiano :

Danza creativa

Espanol :

Danza creativa

L’événement DANSE CRÉATIVE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT