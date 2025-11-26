DANSE CRÉATIVE Saint-André-de-Sangonis
DANSE CRÉATIVE Saint-André-de-Sangonis dimanche 14 décembre 2025.
DANSE CRÉATIVE
Salle Expression Libre Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Danse Créative
Marie propose un espace d’exploration pour se mettre en mouvement une invitation à créer, jouer, partager, avec authencitié et sans attente de résultat. Ressentir plus que Comprendre .
Être à l’écoute et présent à ses sensations. Réveiller sa créativité, son imaginaire, sa poésie, sa gestuelle, se mouvoir et s’émouvoir.
Une proposition à la fois individuelle et collective pour mener sa danse pas à pas ! .
Salle Expression Libre Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie
English :
Creative Dance
German :
Kreativer Tanz
Italiano :
Danza creativa
Espanol :
Danza creativa
L’événement DANSE CRÉATIVE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT