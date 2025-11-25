Danse Crowd Le Volcan Le Havre

Danse Crowd

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Gisèle Vienne

Pièce maîtresse dans l’œuvre de Gisèle Vienne, Crowd cristallise les obsessions scéniques et thématiques de la metteuse en scène rompue à l’exploration du paysage ambivalent de nos désirs et fantasmes, toujours sur le fil entre Eros et Thanatos. Dans ses spectacles aux esthétiques fortes, jeunesse, sensualité et morbidité se rejoignent en un point culminant rarement égalé. Dans Crowd, l’argument est simple, réduit à l’essentiel un groupe de jeunes gens se réunit pour une rave party. Le dancefloor est un terrain vague à ciel ouvert. Les histoires qui se nouent, la tension électrique, la puissance de l’attraction, l’inévitable violence, passent par les corps enfiévrés, plaques tournantes de nos pulsions primaires. Au son d’une musique électronique envoûtante, le rythme des danseurs et danseuses de la nuit se distord, accélère ou ralentit, la transe opère et offre des visions hypnotiques et hallucinées d’une beauté fatale.

À partir de 12 ans

Durée 1h30

Réservation obligatoire .

