Danse dam’s Nogent-sur-Vernisson

Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Spectacle Danse Dam’s
Danse Dam’s à 16h. Gratuit. Spectacle avec des artistes amateurs handicapés (2 conteurs, 7 danseuses). Des histoires de femmes imagées par des textes de Sacha Guitry et de Jacky Fleming qui montrent à quel point elles ont été empêchées d’évoluer et de se construire au cours des siècles. Tout cela sur un mode coloré, tonique et humoristique. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
Dam’s Dance Show
