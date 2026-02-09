Danse dam’s

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Spectacle Danse Dam’s

Danse Dam’s à 16h. Gratuit. Spectacle avec des artistes amateurs handicapés (2 conteurs, 7 danseuses). Des histoires de femmes imagées par des textes de Sacha Guitry et de Jacky Fleming qui montrent à quel point elles ont été empêchées d’évoluer et de se construire au cours des siècles. Tout cela sur un mode coloré, tonique et humoristique. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

Dam’s Dance Show

